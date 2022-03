"Inteligência Positiva" ou trabalhar com o que existe de mais positivo em nós!

Inteligência Positiva é mensurável e dá nos uma informação preciosa acerca do controle sobre a nossa própria mente e o quanto ela trabalha em nosso benefício.

A nossa mente pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Como?

Através da acção do que chamamos Sabotadores,ou através da acção do que chamamos de Sábios.

O livro "Inteligência Positiva" de Shirzad Chamine, que eu recomendo que leiam, e a que chamo livro de bolso, pode ser também o seu coach ou psicólogo pessoal e está particularmente focado no poder de uma atitude positiva como estilo de vida pessoal e profissional.

Neste livro, além do conteúdo acessível para quem gosta destas áreas,encontrará a oportunidade de realizar 2 testes gratuitos e muito práticos que vão dar informação relevante. São eles, o teste do Quociente de Positividade (QP) e o teste para identificar os nossos Sabotadores.

No final dos questionários, há relatórios explicativos que são gerados e enviados automaticamente e assim, ter acesso imediato ao resultado.

Que resultados?

1-O Quociente de Positividade (QP)

A Medição do QP ou seja, do Quociente de Inteligência Positiva é medido em percentual do tempo que a nossa mente está a ajudar ou a bloquear a nossa vida.

As pesquisas mostram que 75% é um ponto crítico. Acima disso, estamos a atuar de forma mais positiva e com maiores benefícios, através da dinâmica interna que se estabelece e abaixo deste valor sucede o contrário, e a dinâmica interna que se estabelece arrast-nos para baixo com maior desgaste e uma maior frustração e resultados menos positivos.

Os resultados obtidos indicam-nos como funciona a nossa mente , e isto significa ficar a conhecer melhor como esta condiciona a nossa vida pessoal e profissional.

O que é um bom resultado?

Ter uma alta inteligência posistiva significa que a mente amiga age e ajuda-nos com maior frequência do que a mente inimiga e isso faz toda a diferença.

Conhecer os nossos sabotadores é conhecer o inimigo ou se quiserem, o que nos fragiliza, o que nos impede de realizar, concretizar, crescer.

Podemos fazer esse caminho sozinos?

Ler o livro e fazer os 2 testes é excelente começo. Não é o caminho todo e muito menos um caminho fácil, tendo em conta a rotina e modus operandi do nosso cérebro. Facilita-nos a vida sem dúvida o acompanhamento de um coach ou de um psicólogo no processo de mudança e resolução.

Qual é a metodologia proposta?

Temos a metodologia apresentada no livro e temos o passo seguinte que pode ser individual ou acompanhado.

Todos conhecemos as vantagens do conhecimento pessoal e todos conhecemos a importância de desenvolver este processo, mas às vezes fazer este caminho acompanhado por quem domina as técnicas é mais eficaz.

A metodologia proposta no livro passa por identificar e enfraquecer os sabotares e fortalecer os “músculos” da mente de forma a ganhar acesso à nossa sabedoria mais profunda, ou seja, os sábios,e assim destravar os nossos poderes mentais.

Então e o nosso QI, mantém se na corrida?

Claro que sim! Há muito que sabemos que a nossa inteligência é multipla, que o QI, o QE, outras habilidades e conhecimentos e também o nosso network, determinam nosso potencial, mas é nossa Inteligência Positiva que determina quanto desse vasto potencial é realmente atingido.

Existem estratégias para melhorar a QP?

Existem e devem ser cada vez mais divulgadas e exercidas porque apenas 20% das tentativas de mudanças rumo a uma maior felicidade ou performance são bem sucedidas.

As pessoas são resistentse às mudanças, mesmo quando as querem. E a razão tem a ver com o facto da nossa mente desenvolver comportamentos para lidar com os desafios iniciais, primários e essenciais das nossas vidas, que são úteis em alguns momentos, mas se consolidam e passam a Sabotadores que nos atrapalham na maior parte do tempo.

Sabotadores,o que são?

Os Sabotadores surgem nas nossas vidas a partir de estratégias para sobreviver, seja do ponto de vista físico ou emocional.

Sabotadores são um conjunto de padrões automáticos e habituais, cada um com seu tipo de crença e suposições que trabalham contra nós.

Estão instalados no cérebro sobrevivente que tem as partes mais primitivas, o tronco cerebral e o sistema límbico. O lado esquerdo do cérebro é o denominado hemisfério primário e responsável pelas funções de sobrevivência.

O Sabotador Principal é o Crítico: uma predisposição para exagerar na negatividade. Está presente em todas as pessoas e é frequentemente apoiado por um ou alguns dos nove outros Sabotadores.

O Crítico é o sabotador que está presente em todas as pessoas. Ele ativa e faz aparecer os outros sabotadores e também se fortalece a partir deles. A primeira forma queusa para nos sabotar é através da crítica a si mesmo. Mesmo pessoas extremamente bem sucedidas e com grandes conquistas são torturadas internamente por seus Críticos.

A ação desse sabotador está baseada na crença de que só somos dignos de afeto na medida em que somos bons ou apresentamos bom desempenho.

A segunda forma de manifestação do Crítico é através da crítica aos outros. E, por fim, o Crítico, dirige sua ação às circunstâncias, culpando o que acontece no ambiente externo pelos dissabores vividos

A forma de enfraquecer o Crítico é observá-lo e rotulá-lo nos momentos em que ele aparece. Isso não significa, perder a capacidade de perceber quando algo está errado, mas fazer isso como um exercício positivo de discernimento que pode levar ao aprendizado e não como uma ação negativa de crítica que leva à culpa, angústia, ansiedade e uma série de outros sentimentos menos bons.

De seguida temos os restantes sabotadores que actuam de acordo com cada um porque cada pessoa tem a uma própria configuração de sabotagem particular.

São eles:

1. O Insistente (perfeccionista e organizado além do razoável);

2. Prestativo (busca obsessiva pela aceitação);

3. Hiper-Realizador (dependente de desempenho e realizações constantes);

4. Vítima (com tendência a ser mártir);

5. Hiper-Racional (foco exagerado no processamento racional de tudo)

6. Hipervigilante (atenção extrema em todos os “perigos” da vida);

7. Inquieto (ocupação constante e permanente)

8. Controlador (necessidade de assumir a responsabilidade e manter tudo sob controle);

9. Esquivo (foco apenas no agradável e leve)

Sábios,o que são ?

São recursos mentais para lidar com os Sapatadores.

Sábio:É a parte mais profunda e inteligente da nossa mente.É o que fica acima da “confusão” e não permite que o nosso cérebro seja dominado pelos sabotadores.

O Sábio age a partir da nossa mente consciente com cinco grande poderes:

1. Curiosidade,interesse e mente aberta;

2. Compreensão;

3. Inovar e Criar

4. Escolher o melhor dos seus valores.

5. Activar ações decisivas.

Podemos desenvolver e fortalecer o Sábio que há em nós ?

As três estratégias básicas para promover o fortalecimento do Sábio em detrimento dos Sabotadores são:

(1) enfraquecer os sabotadores

(2) fortalecer o sábio

(3) fortalecer os músculos do PQ

Para vencer os sabotadores e instalar o modo sábio de pensar há metodologias como por , o seguinte exercício diário.

Fazer100 repetições de exercícios por dia (desfocar do pensamento negativo e focar num dos 5 sentidos do corpo humano) durante 21 dias, que é o tempo estudado cientificamente para o desenvolvimento e fixação de um novo hábito.

Para desenvolver seus músculos ( físico) fazemos várias repetições, vamos com mais frequencia e regularidade ao ginásio, certo?

O mesmo acontece para fortalecer os músculos do cérebro QP (Quociente de Inteligência Positiva) é o mesmo princípio do ginásio ou academia.Temos que exercitar, temos que criar rotinas.

Como?

Desviando o máximo da atenção para o nosso corpo, utilizando qualquer um dos cinco sentidos por pelo menos 10 segundos, sempre que possível ou quando os sabotadores aparecerem.

Essas repetições activam a energia dos músculos do Cérebro QP.

Muitos são os estudos que relacionam a atenção concentrada em sensações físicas do momento com a ativação do cérebro QP.

Muitos especialistas dizem que para mantermos a saúde deveríamos andar no mínimo 10 mil passos por dia. O equivalente para o desenvolvimento da inteligência positiva é fazermos 100 repetições QP todos os dias.

Exercite a sua atenção e mude o seu foco para o seu corpo, concretamente para os seus cinco sentidos por pelo menos dez segundos cem vezes ao dia. Sabia que dez segundos equivalem mais ou menos a 3 respirações, e que a respiração ( fazer conscientemente o inspirar e expirar) é um exercício muito poderoso?

Como podemos fazer essas repetições?

Nas Rotinas diárias.

Quando escovar os dentes procure se concentrar nas sensações de escovar os dentes. Sinta a sensação da vibração das cerdas da escova contra os dentes e gengiva, sinta o cheiro da pasta de dentes, sinta as bolhas da pasta explodindo na sua boca.Concentre-se em cada uma dessas coisas por vez e tente se livrar de pensamentos quando surgirem. Aqui já são 3 repetições.

Quando tomar banho permita-se parar a confusão de pensamentos e procure concentrar-se nas sensações físicas, preste atenção nas gotas de água caindo , no som da água.

Na Atividade física:

Este é mais um momento fortalecer seu cérebro positivo.

Concentre-se no exercício, não se disperse.Tire alguns minutos de sua sequência de atividades, se estiver num aparelho de ginástica, feche os olhos por alguns minutos e escute atentamente o aparelho, a sua respiração e quaisquer outros sons ao seu redor. Se sentir um músculo doer, foque toda a sua atenção nas nuances dessa dor em vez de tentar fugir dela.

Se a andar ou correr concentre-se por alguns minutos nos detalhes visuais ao seu redor, prestando atenção nas cores e texturas, em seguida mude a atenção para ouvir a música dos pássaros, ou o som dos seus pés batendo no chão, ouvir a sua própria respiração e o som do vento.

Às Refeições:

Tire um minuto para tornar consciente o acto de comer.Dê uma mordida e feche os olhos, se possível, e preste atenção à textura e sabor dos alimentos.

A maior parte dos problemas de peso é associada a comer distraidamente como forma de satisfazer a necessidade psicológica,ao activar o cérebro QP afastando os sabotadores diminui significativamente essa fome emocional.

Ouvindo música:

Na próxima vez que ouvir música, veja se consegue passar alguns momentos totalmente concentrado na música.Preste atenção aos sons,à voz do cantor.

Pode e deve acompnhar cantando

Na Prática de qualquer desporto:

Ao praticar um desporto preste atenção às sensações. Nos seus pés, no seu corpo, sinta cada parte do seu corpo,braços,pernas, coração respiração.

Liberte-se de seus pensamentos quando surgirem.

Na convivência com pessoas queridas:

Ao abraçar alguém que ama, veja se consegue estar completamente presente por 10 segundos, sinta a respiração da pessoa, os seus batimentos cardíacos,

Um minuto estando completamente presente com essa pessoa tem um impacto mais profundo e duradouro.

Quando os músculos de seu Cérebro QP estiverem bem desenvolvidos será difícil qualquer situação alterar o seu humor, será capaz de enfrentar qualquer desafio, conseguirá sentir mais tranquilidade , curiosidade, alegria, compaixão ou qualquer outro sentimento positivo ao invés de emoções negativas.

Resumindo: há que fortalecer os nossos sábios, o nosso cérebro positivo.

Assim como no ginásio para o desenvolvimento dos músculos é necessária muita disciplina, os músculos do cérebro para se desenvolverem precisam de disciplina, motivação, intenção, aplicação.

Está disposto a fazer isso?

Deixo o desafio

• Qual o percentual de tempo que o seu cérebro fica no modo negativo por dia? Muito? Isto atrapalha a sua vida, certo?

Então, não esqueça, identifique os seus sabotadores e aplique-se a substitur sabotadores por crenças fortalecedoras e positivas.

Maria João Aguiar Martins