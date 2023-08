Recomenda: Introspeção, conexão com a paz interior

Desafio : Excesso de seriedade, dificuldade em escutar a voz interior

Neste mês de Agosto, o Urso traz-nos esta medicina poderosíssima que reside na capacidade de introspeção. É este o seu grande poder de cura. O Urso procura, todos os Invernos, a sua caverna, onde ele se recolhe, como se entrasse no ventre da Mãe Terra. É aí que ele mais facilmente sente que pode encontrar a luz, e que lhe permite conectar-se com uma das mais elevadas vibrações que podemos experienciar neste planeta, a vibração da paz que reside dentro de cada um de nós.

O Urso ao entrar na sua gruta escura, onde habita o silêncio, mergulha também na sua escuridão interior, no seu silêncio interior, pois ele sabe que é aí que residem todas as respostas para todas as questões. Porque é através do silêncio que a nossa Alma e o Grande Espírito falam connosco. Compete-nos a nós escutar. No ruído da mente é difícil escutar o coração, é difícil escutar as respostas que habitam dentro de nós. E pode parecer uma tarefa difícil, mas depois de conseguirmos transcender a nossa mente e o nosso ego, aceitando o seu ruído, aceitando as suas crenças, as suas ilusões e atravessando esse terreno, que muitas vezes nos atira para os nossos pântanos, é precisamente depois de atravessar todo esse caminho que encontramos a pureza do silêncio e da escuridão internas e é só aí que podemos ver verdadeiramente quem somos e perceber e sentir a nossa essência.

Quando todos pensam que o Urso vai dormir, ele na verdade vai meditar. Vai exercer esta sua grande medicina, este seu grande poder de cura, para ir aí buscar todas as respostas e poder melhor orientar os outros animais da floresta. Na verdade, é ele o Rei da floresta, que é respeitado por todos, porque eles sabem que ele tem todas as respostas para todas as questões. Eles sabem da sua maturidade, da sua seriedade e da sua grande sabedoria.

Ele está profundamente sintonizado com a energia da mãe terra, porque é ela que também nos transmite todas as respostas e nos indica todos os caminhos para podermos materializar todos os nossos sonhos. O Urso um especialista em manter a estabilidade, a maturidade e o enraizamento.

O Urso confia plenamente na vida. Se existem muitos desafios, muitas perguntas e muitas situações que precisam de resolução, então é sinal que também haverá uma resposta e uma solução para cada uma dessas questões que forem surgindo ao longo do nosso caminho. Durante os meses de frio, que em muitos locais do planeta a neve cobre de branco, o Urso pára para poder entrar em contacto com esse mundo interno onde ele encontra todas as respostas. Depois, com o despontar da primavera, ele sai dessa gruta, para poder desfrutar do doce mel que ele procura nos troncos das árvores e nas colmeias, porque ele sabe que é merecida essa doce recompensa por todo o trabalho que foi realizado durante o inverno. Alimenta-se também do seu companheiro Salmão, que lhe traz a medicina da sabedoria interior, e o ajuda a trazer para a vida na matéria todos os insights recebidos durante o período de reclusão.

O Urso ensina-nos a gerir o tempo, os momentos certos para meditar, os tempos certos para agir, os tempos certos para recolher e para trazer seriedade à nossa vida e os tempos certos para desfrutar das doces recompensas que muitas das vezes não nos sentimos merecedores de receber.

O Urso é o regente da idade adulta, da fase da materialização, o regente do saber fazer acontecer.

Se neste momento precisa de encontrar respostas, de saber qual o caminho a seguir, ou se sente que está numa rotunda sem saber qual a saída, mais do que ouvir conselhos de todos aqueles que estão à sua volta, poderá pedir auxílio ao adulto com imensa maturidade que habita dentro de si. É possível que simplesmente precise de algum silêncio e de tempo para poder encontrar as direções certas nos percursos a seguir. O Urso irá dar apoio e suporte a todo esse trabalho.

O Urso revela o seu lado sombra quando se esquece de ouvir o seu coração, e procura encontrar no ruído da mente e muitas das vezes no ruído das mentes alheias, as respostas que na verdade estão dentro de si próprio e que exigem uma escuta interna ativa.

Perceba que só você sabe qual é o melhor momento para agir, e qual é a melhor maneira de prosseguir o caminho e de ir ao encontro das suas metas evolutivas. Perceba que a mente gosta de controlar e educá-la é um dos maiores desafios que nos é colocado ao longo desta fase da nossa vida. Perceba que “a mente, mente”. Afaste os pensamentos de que é impossível meditar, que é difícil encontrar esse lugar de silêncio. Todas essas desculpas são formas do nosso ego querer manter a sua hegemonia e o seu poder sobre nós. Perceba que está no momento de se decidir a quem é quer dar o ascendente máximo na sua vida. Quem é que você quer que mande na sua vida: é a sua mente que vai continuar a mandar na sua vida ou é você que vai passar a dar instruções à sua mente?

Saiba que a melhor forma de atingir os seus próprios objetivos é quando se dispuser a ser o seu próprio conselheiro. E é a partir do seu coração e escutando as suas mensagens e as suas orientações que consegue percorrer um caminho que leve a algum lado, para isso precisa de conhecer-se a si mesmo. E conhecer-se a si mesmo implica conhecer o seu corpo, implica conhecer a sua mente e implica conhecer o seu espírito. Tanto a força como a fraqueza são necessárias à sua evolução, tal como é necessária tanto a nossa luz como a nossa escuridão, ambas fazem parte e é nessa inteireza que descobrimos quem verdadeiramente somos. É nesse lugar de fragilidade e vulnerabilidade que encontramos a nossa verdadeira força. Então faça como o Urso, encontre uma forma de silenciar a sua mente e de aceitar que a vida pode ser fácil, fluída e simples, basta seguir as orientações que lhe chegam através do seu coração.

Durante este mês de Agosto, o poder da sabedoria do Urso está a convidá-lo a mergulhar no silêncio e a penetrar no seu centro, indo ao encontro da sua essência. É mergulhando no silêncio que permitirá que os seus sonhos se tornem realidade e encontrará o caminho da verdadeira felicidade. Ela está sempre dentro de nós e nunca depende de algo que está no exterior. Faça como o Urso e permita-se viver com uma alegria plena de quem sabe que a paz interior é uma das formas de vibração mais elevadas do planeta e perceba que aí encontrará todas as respostas e todas as soluções para os seus problemas.

Todo e qualquer ser humano tem a capacidade de sossegar a mente e de penetrar no silencio, de encontrar as respostas e de simplesmente saber qual o caminho a percorrer e qual a melhor saída da gruta. Perceba que a sua vida poderá ser bastante diferente se se permitir consistentemente aceitar este poder que a energia do Urso nos traz. Permita-se simplesmente fluir no rio da vida, porque essa é a sabedoria que nos traz a maturidade da medicina do Urso.

Perceba que há muitas formas de meditar. Hoje em dia há muitas aplicações que nos ensinam e que nos ajudam a encontrar a nossa forma de meditar, de entrar dentro. Poderá ser através de orações, mindfulness, meditações, mantras, música, ou do silêncio. O importante é que encontre a forma de aquietar a mente e nem que seja por um minuto, permitir-se sair do burburinho e do ruído da mente. Comece por um minuto, depois experimente dois minutos, depois cinco e quem sabe, em breve poderá ser capaz de meditar durante dez minutos, vinte minutos. O importante é a consistência, a regularidade e a vontade de educar a sua mente. Acredite que isso é possível e irá ver surgir os resultados pretendidos, fruto da magia da medicina do Urso que habita dentro de si. Que seja um mês recheado de tomadas de consciência e preenchido de sincronicidades e insights, de modo a que consiga encontrar aquele lugar dentro de si onde habita a sua paz interior, e que contribua para que tudo aconteça para o seu Bem Maior e o Bem Maior de Todos! AHO!

