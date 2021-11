O Anjo SEALIAH rege entre o dia 3 e 7 de Novembro e a sua essência é motor que nos permite retomar o andamento quando bloqueámos no caminho da vida. É a vontade reencontrada de pôr a nossa obra em marcha até à meta. O motor impulsiona-nos a largar as rédeas da matéria até à realização do programa transcendente de cada um, levando-nos à descoberta do Eu Divino

Na Invocação pedimos ao Anjo: Permite, SEALIAH, que eu actue sempre em união com o ritmo cósmico e que tudo possa encontrar, através de mim, a sua órbita perfeita, a sua perfeita linha do Universo.

Na Exortação SEALIAH diz-nos: Escolhi-te a ti, Peregrino, para com a tua acção tornares evidente o trabalho próprio de cada etapa, para toda agente saber que o tempo cria virtudes, que o tempo não é uma dimensão morta.

Os dons do Anjo SEALIAH são entre outros: confusão dos malvados e orgulhosos; a revolta dos humilhados e degradados; restabelece a saúde e produz uma explosão de vida; facilidade de aprendizagem e equilíbrio na atmosfera.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

