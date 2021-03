O Anjo JELIEL rege entre o dia 26 a 30 de Março e a sua essência é Amor e Sabedoria de modo a sermos úteis aos outros, um farol de luz para todos. O Amor-Sabedoria é o motor que impulsiona a Vontade, do Anjo Vehuiah, trazendo a tranquilidade, a calma, o sucesso das empresas, a justiça, a multiplicação dos seres.

Na Invocação pedimos ao Anjo: JELIEL, dá-me ajuda e assistência, brilhante Senhor dos conceitos, para eu poder levar clareza, lá onde reina a confusão ….

Na Exortação JELIEL diz-nos: Que fizeste tu para melhorar a qualidade do Mundo? Deste a tua luz às estruturas físicas? Ou, por acaso, terás dado um pouco mais da tua sombra?

Os dons do Anjo JELIEL são entre outros: fecundidade; paz e fidelidade no matrimonio; vitoria contra ataques injustos; fim do celibato e da libertinagem.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo