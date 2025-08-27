No dia 25 de agosto, Vénus entra em Leão e, logo à chegada, depara-se com a tensão de Plutão em Aquário. É um encontro entre a luz e a sombra, que nos obriga a escolher entre a autenticidade dos afetos e os jogos de poder que tantas vezes corroem as relações.

Vénus em Leão deseja brilhar, viver o amor de forma generosa, criativa e intensa. Procura reconhecimento, calor e celebração. Mas Plutão, em Aquário, não se rende a vaidades: exige verdade, profundidade e transformação. É como se o palco do coração fosse iluminado, mas ao mesmo tempo revelasse aquilo que permanecia escondido nas profundezas do inconsciente.

Este aspeto pode abalar vínculos frágeis, expor manipulações subtis ou trazer à superfície feridas antigas de orgulho e dependência emocional. Por outro lado, pode também ser um momento de iniciação, em que relações sólidas se tornam mais autênticas e livres.

Interiormente, somos convidados a revisitar os nossos desejos: procuramos o amor como fonte de nutrição verdadeira ou apenas como alimento do ego? Vénus em Leão pede dignidade afetiva, mas Plutão em Aquário lembra-nos de que só há dignidade real quando há coragem para atravessar a sombra.

O dia 25 de agosto abre, assim, um portal de transformação nos afetos, nas escolhas e no valor que atribuímos a nós próprios. O amor, para florescer, precisa do fogo criativo, nunca de prisão.

Saiba como cada signo sente essa mudança.

Carneiro

O dia pede atenção às relações. Vénus em Leão acende o desejo de intensidade e prazer, mas Plutão em Aquário coloca à prova amizades e romances. Podem surgir choques de poder ou necessidade de redefinir papéis em grupos e coletivos. O desafio é equilibrar a afirmação pessoal com a liberdade do outro.

Touro

Para si, o trânsito toca a vida familiar e profissional. Pode haver tensão entre o desejo de expressar afeto no lar e a necessidade de transformação no trabalho. Questões de poder entre carreira e vida íntima vêm à tona. A chave está em não controlar, mas encontrar dignidade nas escolhas.

Gémeos

O momento ativa a comunicação, os estudos e as ideias. As palavras podem ganhar intensidade, revelando verdades guardadas. Relações com irmãos, colegas e vizinhos podem passar por confrontos ou ajustes. O desafio é aprender a expressar-se com autenticidade, sem dramatizar.

Caranguejo

O trânsito mexe com valores, finanças e autoestima. Vénus em Leão pede prazer, conforto e generosidade, mas Plutão em Aquário pressiona para rever dependências materiais ou emocionais. Questões de posse podem surgir em relações íntimas. O convite é desapegar para valorizar o que é essencial.

Leão

Com Vénus no seu signo, o coração ganha destaque, mas Plutão em Aquário aponta tensões nos relacionamentos. O outro pode funcionar como espelho das suas próprias sombras. É hora de rever expectativas de reconhecimento e encarar dinâmicas de poder. Relações verdadeiras fortalecem-se; as frágeis podem romper.

Virgem

O aspeto atua na sua vida interior e pede atenção a padrões inconscientes. Relações secretas ou sentimentos guardados podem vir à superfície. O chamado é para transformar silenciosamente aquilo que já não serve, criando espaço para vínculos mais saudáveis. É tempo de cura íntima.

Balança

O trânsito mobiliza amizades, grupos e sonhos coletivos. Podem surgir atritos em projetos ou necessidade de se libertar de dinâmicas de controlo em amizades. Vénus em Leão quer partilhar o brilho, mas Plutão em Aquário exige autenticidade nas trocas. Alianças profundas sobrevivem; as superficiais desfazem-se.

Escorpião

O dia pode trazer tensão entre vida profissional e afetiva. Vénus em Leão ilumina a carreira, mas Plutão em Aquário cutuca as raízes emocionais e familiares. Questões de poder podem surgir em casa ou no trabalho. É hora de equilibrar ambição com autenticidade afetiva.

Sagitário

O aspeto abre caminhos de expansão, mas também traz testes. Vénus em Leão deseja viagens, experiências novas e intensidade, mas Plutão em Aquário pede cuidado com palavras, ideias e promessas. Relações à distância ou ligadas a estudos podem transformar-se. O convite é crescer sem perder autenticidade.

Capricórnio

As emoções mergulham fundo. Vénus em Leão toca os vínculos de intimidade e partilha, enquanto Plutão em Aquário desafia a relação com finanças, valores e poder. Podem surgir revelações em parcerias financeiras ou afetivas. O desafio é soltar o controlo e permitir a transformação.

Aquário

Com Plutão no seu signo, este aspeto é especialmente intenso. Vénus em Leão coloca os relacionamentos sob os holofotes e traz à tona padrões de poder, dependência ou orgulho. É tempo de encarar a verdade: vínculos frágeis podem quebrar, mas os que nascerem da autenticidade ganharão nova vida.

Peixes

O trânsito pede atenção ao corpo, à saúde e ao trabalho. Vénus em Leão deseja mais prazer e criatividade no quotidiano, mas Plutão em Aquário pressiona para libertar hábitos e padrões inconscientes. Pode ser um momento de transformação nos bastidores da rotina.