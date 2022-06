Tempo de Maturação. Amadurecimento.

Não tanto um tempo de tomada de decisões, mas sim de tomada de consciência de forma surpreendentemente natural.

Uma consciencialização genuína e crua de nós mesmos.

O que somos? O que vivemos até aqui? Como e no que nos transformámos? Que fruto nos tornámos?

O Solstício de Verão caminha a passos largos na nossa direcção.

O Solstício de Verão é o momento em que a Natureza desfruta e celebra a abundância, a criação. O ciclo natural da celebração do Fruto.

No calendário gregoriano, entre os dias 20 e 22 de Junho, assim acontece por toda a Terra.

A celebração da vida ao observar e integrar tudo o que foi vivido, toda a colheita, todas as emoções, crescimento, experiências. O amadurecimento do fruto colhido e o seu saborear. O reconhecimento e celebração do Fruto que nos tornamos, do Fruto que somos.

O Sol no seu auge potencia a Clarividência, a Luz, o Brilho sincero e genuíno da Verdade da Vida e na Vida. Potência a Alegria genuína de Ser Vivo.

A Alegria brota em cada cor, que por conseguinte brota de cada sorriso, de cada bater de asas, de cada mergulho, de cada canto ou dança. O que inspira naturalmente à celebração em gratidão e partilha.

Se formos bons observadores vemos e sentimos a celebração a acontecer na Natureza e a magia brilhante e viva com que nos influencia e inspira. Que assim seja.

Que tenhamos a natural capacidade de desfrutar simplesmente de cada Momento com tudo o que Somos e que tenhamos a audácia e humildade de nos irmos transformando, libertando e Sendo cada vez mais a Natureza Viva que vive em Nós, ao caminhar nesta maravilhosa e mágica Caminhada.

Nádia NadZka

www.nadzka.weebly.com | nadia.nadzka@gmail.com