Depois de algumas semanas de confusão e lentidão, Mercúrio retoma o seu movimento direto aos 5 graus de Leão. Todos sentiremos esta mudança, como se estivéssemos num barco à deriva e, de repente, o motor fosse ligado. No dia 11 desta semana, inicia-se novamente a aceleração direta. Os primeiros e últimos dias de Mercúrio retrógrado costumam ser mais intensos e, por isso, convém sempre deixar passar alguns dias antes e depois destas datas para começar algo importante.

Como é habitual alertar, o ideal é deixar a assinatura de documentos relevantes e a compra de equipamentos eletrónicos para antes ou depois do período indicado, até que as energias de Mercúrio retomem o seu ritmo natural.

Todos sentirão esta mudança, mas Gémeos, Virgem e Leão serão os mais impactados.

As últimas semanas deste mês foram atípicas, marcadas por uma sensação de estagnação que quase todos, ou mesmo a maioria, sentiram profundamente. Podem ter surgido problemas de várias ordens: situações mal resolvidas do passado, conflitos nos relacionamentos, questões financeiras e de saúde. Foram dias desafiantes, uma verdadeira prova à nossa paciência e tolerância.

As energias de Vénus e Júpiter, de mãos dadas em Caranguejo, suavizaram um pouco este cenário, especialmente na última semana, despertando-nos para uma onda de sentimentos e emoções que nos levaram a um certo encantamento. Foi uma energia mais fácil de equilibrar, marcada por um romantismo acentuado que continuará ao longo desta semana.

Com Mercúrio retrógrado, tudo se tornou mais difícil, com mal-entendidos e confusões que nem sempre foram fáceis de compreender.

Agora, a nível emocional, já é possível sentir alguma melhoria, pois a intensidade diminuiu visivelmente, continuando a ser suavizada pela união do planeta do amor (Vénus) com o planeta das bênçãos (Júpiter).

Seguimos, assim, com Mercúrio direto, e com Júpiter e Vénus suficientemente afastados de Saturno para que as suas energias fluam livremente sobre nós. É o momento de caminhar de forma mais leve, mas já nos preparando para setembro, mês em que Saturno regressa a Peixes e chega acompanhado de dois eclipses.