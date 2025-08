Nos últimos minutos do dia 6 de agosto, Marte, que esteve em Virgem durante quase dois meses, inicia a sua travessia por Balança. Nesta passagem, forma uma tensão com Saturno, mas também estabelece excelentes aspetos com Úrano e Plutão. Marte, o deus da guerra e das conquistas, ao atravessar o signo do mediador Balança, movimenta-se num território que se opõe à sua natureza bruta e assertiva. É como se o deus da guerra tivesse de vestir fato e gravata, frequentar uma galeria de arte e tomar decisões com base na harmonia, ponderação e sentido de justiça.

Todos estaremos mais pacientes e tolerantes, mais voltados para as amizades, as negociações e dispostos a alcançar consensos. Marte, símbolo da ação direta, perde parte da sua força em Balança; não ficamos menos impulsivos, mas as nossas ações e reações tornam-se mais pensadas, ponderadas e diplomáticas.

Marte em Balança tem uma certa suavidade: é mais sensato, algo inseguro e reticente em afirmar-se, em expor o que realmente quer ou pensa, ou em enfrentar o que for necessário. Todos sentiremos esta mudança energética ao longo da semana, cada um num sector específico da sua vida.

Carneiro

Nativos de Carneiro, regidos por Marte, estarão mais ponderados e reflexivos, sobretudo perante decisões importantes. Marte em Balança volta o foco para o outro e para a vida social, dando mais protagonismo às amizades. É possível surgir um convite para integrar uma nova parceria ou sociedade comercial.

Touro

Taurinos e taurinas podem esperar dias intensos, sobretudo no trabalho. Estarão determinados a alcançar metas e objetivos profissionais. Um novo projeto pode ser negociado e aprovado nas próximas semanas. Procurem cuidar do bem-estar, pois o stress pode manifestar-se com mais intensidade.

Gémeos

Geminianos e geminianas estarão ainda mais sociáveis e abertos a novas amizades e momentos de lazer. Com a energia vital e a libido em alta, a necessidade de movimento aumenta. Os romances podem marcar este período; uma paixão inesperada poderá tocar profundamente o coração. O amor pode surpreender.

Caranguejo

Nativos de Caranguejo estarão mais recolhidos no lar e no convívio íntimo. As atividades domésticas ganham destaque, bem como o contacto com familiares. Evitem discussões e não se deixem levar por provocações. Redobrem os cuidados com acidentes em casa.

Leão

Leoninos e leoninas estarão mais abertos, comunicativos e voltados para a vida social e amizades. Este período pode envolver acordos e negociações ligadas a novos projetos ou contratos. Estarão mais dinâmicos, mas também mais impulsivos. Cuidado com o uso das palavras.

Virgem

Virginianos e virginianas estarão mais determinados e focados em atingir metas financeiras. O dinheiro pode chegar com mais facilidade, mas será importante manter os gastos sob controlo rigoroso, pois imprevistos podem surgir. É tempo de poupar e evitar impulsividades.

Balança

Nativos de Balança serão os mais impactados por esta passagem de Marte. A energia vital e a libido, que estiveram mais em baixa, são agora revitalizadas. Estarão mais objetivos e determinados a alcançar as suas metas, por mais desafiantes que sejam. Atenção apenas à tendência para a agressividade.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas atravessam um período de menor energia vital e possível fragilidade a nível físico e energético. Devem cuidar da saúde e voltar-se para o seu mundo emocional e espiritual. Práticas que unam corpo e mente, como o yoga ou o tai chi, podem trazer equilíbrio e força interior.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas estarão voltados para o trabalho em equipa e projetos colaborativos. Os contactos profissionais são favorecidos, tal como a possibilidade de novos contratos. As amizades ganham destaque; novas relações nascem e antigas são renovadas. A vida social ganha novo fôlego.

Capricórnio

Nativos de Capricórnio estarão focados em projetos profissionais e planos de carreira. Determinação e objetividade serão as marcas destes quase dois meses. Novas propostas, parcerias e contratos poderão surgir. As suas metas têm tudo para ser concretizadas.

Aquário

Aquarianos e aquarianas devem preparar as malas, pois as viagens — tanto nacionais como internacionais — podem fazer parte deste período. Haverá assertividade nos projetos a médio prazo e facilidade de contacto com empresas ou pessoas estrangeiras. Excelente momento para iniciar uma prática espiritual, como a meditação.

Peixes

Piscianos e piscianas estarão mais voltados para a intimidade emocional e poderão mergulhar em sentimentos profundos que passam por um processo de transformação. Acordos e negociações envolvendo somas consideráveis ou parcerias financeiras são altamente favorecidos.