No sábado, 9 de agosto, a Lua prossegue o seu ciclo e entra na fase cheia no signo de Aquário. Surge sem pressões astrais significativas, marcando um período em que estaremos mais sintonizados com uma consciência coletiva; um novo estado de consciência começa a despontar e a agitar muitas almas pelo planeta.

Aquário é o signo do despertar para uma sociedade mais humanitária, fraterna e igualitária, e a cada dia damos mais um passo nesse sentido. Quando a Lua Cheia acontece em Aquário, podemos deparar-nos com acontecimentos inesperados nas nossas vidas e também na natureza. O seu regente, Urano, é um planeta imprevisível, por isso é possível que, ao longo desta semana, surjam situações surpreendentes, especialmente relacionadas com a conclusão de projetos pessoais, profissionais ou afetivos.

Todos sentiremos esta energia, mas será particularmente intensa para quem tem Sol ou Ascendente nos signos de Aquário, Leão, Touro e Escorpião, sobretudo no final do primeiro e início do segundo decanato.

Carneiro

Nativos de Carneiro estarão mais voltados para projetos coletivos, que podem estar a chegar ao fim de um ciclo. Imprevistos podem surgir, exigindo ajustes de última hora. Redobrem os cuidados com mal-entendidos: a energia está acelerada e propícia à ansiedade e confusão.

Touro

Taurinos e taurinas estarão envolvidos em mudanças inesperadas nos projetos profissionais, que se aproximam de uma fase de encerramento e podem trazer viragens importantes na carreira. Este ciclo pode também marcar o fim de uma negociação ou o início de uma parceria que trará maior visibilidade e prestígio.

Gémeos

Geminianos e geminianas estarão focados em projetos de médio prazo, ligados à internet, publicações ou viagens recentemente planeadas. Este momento pode também abrir portas para uma nova filosofia de vida ou despertar espiritual. Poderão sentir-se atraídos por estudos ligados à Nova Era.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo podem experimentar emoções mais intensas e um forte desejo de libertação de pessoas ou situações opressivas. A necessidade de liberdade emocional está em alta. O que limita a tua expressão genuína deve ser deixado para trás — é tempo de seguir em frente.

Leão

Leoninos e leoninas viverão dias agitados no campo das relações pessoais e sociais. A imprevisibilidade será a tónica dominante. Pessoas do passado podem reaparecer, novas conexões fora do comum podem surgir, e até romances repentinos e instáveis poderão cruzar o teu caminho.

Virgem

Virginianos e virginianas podem esperar uma rotina exigente e diversificada, com potencial para provocar algum stress. Tenta criar uma agenda flexível — os imprevistos serão muitos. Reserva tempo para cuidar de ti, mesmo que seja apenas uma hora por dia, para respirar e recuperar energia.

Balança

Nativos de Balança sentirão um grande movimento no coração. Um romance que tem trazido mais tensão do que harmonia poderá ser redefinido ou mesmo chegar ao fim. A tua paciência para lidar com a imprevisibilidade dos outros está escassa — e isso pode ser sinal de limites a serem respeitados.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas podem sentir um desejo profundo de mudança — seja de casa, cidade ou até país. Esta Lua Cheia intensifica esse impulso e pode canalizar a tua energia para essa concretização. Pode também significar o início de reformas em casa ou o afastamento de relações familiares opressoras.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas estarão mais sintonizados com a mente e o intelecto. A concentração pode estar comprometida, mas os estudos, trocas de conhecimento e processos de aprendizagem serão centrais. Um contrato que está a ser negociado há semanas poderá finalmente ser assinado.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas estarão focados em projetos e contratos que visam o aumento da renda. Uma proposta inovadora pode ser aceite, trazendo mudanças na rotina. No entanto, evita investimentos de risco por agora — espera cerca de duas semanas para realizar transações financeiras ou solicitar empréstimos.

Aquário

Aquarianos e aquarianas sentirão com maior intensidade os efeitos desta Lua Cheia. A ansiedade e a impulsividade podem estar elevadas, assim como a sensibilidade do sistema nervoso. Redobra os cuidados com acidentes, mesmo dentro de casa. Age com atenção e evita atropelar os teus próprios processos pela pressa.

Peixes

Piscianos e piscianas estarão mais emocionalmente vulneráveis, podendo sentir instabilidade nos próximos dias. Se possível, reserva tempo para descanso, meditação e autocuidado. O teu campo energético pode estar mais permeável, favorecendo somatizações. Prioriza a tua saúde integral — física, mental e emocional.