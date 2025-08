A semana inicia-se sob o signo da mudança, e a estagnação que nos tem acompanhado nos últimos tempos, semanas, talvez meses, começa, finalmente, a dar lugar ao movimento. O primeiro sinal vem de Vénus, que caminha agora em direção a Júpiter e se afasta da pressão de Saturno em Carneiro, anunciando dias mais leves, especialmente nos domínios das relações e das finanças.

Este período promete devolver-nos uma espécie de otimismo e de alegria interior, qualidades que pertencem tanto a Júpiter como a Vénus. Tornamo-nos mais sensíveis, afetuosos, recetivos, empáticos e disponíveis para novas ligações. A semana abre um novo ciclo: mais leve, sim, mas também mais dinâmico.

Logo no início da semana, Marte prepara-se para uma entrada triunfal no signo de Balança. E mal entra, já recebe a tensão de Saturno e Neptuno em Carneiro, mas também um excelente aspeto de Úrano em Gémeos e de Plutão em Aquário. Isto marca o início de um ciclo em que as nossas ações e conquistas estarão ligadas a forças maiores — nada será leve ou temporário; tudo o que decidirmos tende a ser definitivo.

Marte em Balança é agressivo, mas de forma refinada. Apesar da imagem harmoniosa e diplomática do signo de Balança, há uma agressividade subtil presente nos seus nativos. Em Marte, ela manifesta-se de forma indireta, marcada por um certo receio do confronto.

Marte representa o impulso, o desejo, a ação, a guerra, o embate. Em Balança, signo regido por Vénus, símbolo da justiça, da beleza e do equilíbrio, ele atua num território contrário à sua natureza instintiva e afirmativa. É como se o deus da guerra tivesse de vestir um fato, circular por salões de arte e tomar decisões com base na harmonia, ponderação e equidade.

Por isso, podemos esperar ações indiretas, subtis, mas que não perdem o seu alvo. E como Marte estará unido a planetas poderosos, nada será superficial.

Entretanto, a Lua continua o seu ciclo e entra na fase Cheia no signo de Aquário, livre de pressões, indicando um tempo mais voltado para projetos inovadores que visem o bem comum. Estaremos mais criativos e disponíveis para canalizar essa criatividade em prol do coletivo.

Projetos, relações ou propostas que tenham começado há duas semanas atingem agora o seu ponto culminante e tendem à concretização. Estaremos mais sociáveis, mais próximos dos amigos, mais conectados com grupos e redes.

A intuição manifesta-se através de insights e flashes mentais que devem ser escutados com atenção, são eles que nos trazem ideias originais e inesperadas a partir do inconsciente.

Já no final da semana, preparamo-nos para o retorno de Mercúrio ao movimento direto, o que acontece na segunda-feira seguinte, dinamizando os nossos dias.

Mas sobre isso falaremos na próxima semana.