A semana começa com duas boas novidades: a primeira é a retoma do movimento direto de Mercúrio em Leão; a segunda é a união ou conjunção de Vénus e Júpiter em graus exatos no signo de Caranguejo.

Mercúrio em movimento direto em Leão promete devolver maior tranquilidade à nossa rotina. Retoma-se o fluxo natural do dia-a-dia, sem altos e baixos, nem imprevistos que nos roubem a paz. É um período excelente para se envolver em acordos e negociações de projetos e contratos, assim como para viajar, ler e estudar. Os mal-entendidos e confusões das últimas semanas ficam para trás.

Vénus caminha de mãos dadas com Júpiter em Caranguejo, suavizando as energias e despertando a sensibilidade das nossas emoções. Estaremos todos mais românticos, em busca do afeto de quem nos envolve numa aura de segurança e acolhimento. Ficamos mais carentes e dependentes do amor, que flui com mais facilidade. Para os solteiros, alguém especial pode surgir e dar início a um romance. Para quem já está numa relação, é uma excelente oportunidade para renovar a energia do amor no relacionamento.

Apesar de Marte em Balança receber a pressão de Saturno e Neptuno em Carneiro, obrigando-nos a parar para refletir antes de agir e/ou a temer não agir da forma correta, há um ótimo aspeto de Urano e Plutão sobre esse mesmo Marte, que nos traz novas formas de agir ou reagir, e oportunidades de transformar a nossa maneira habitual de “ir atrás” do que desejamos. Marte é impactado, de todas as formas, pelos quatro planetas mais poderosos — Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, e a agressividade é transformada. É um período de grande energia e diplomacia, mas também de persistência e determinação.

Mercúrio em Leão recebe a pressão de Plutão em Aquário, e a forma como nos comunicamos passa igualmente por um processo de transformação. Estaremos mais reflexivos, tentando compreender racionalmente o que só pode ser entendido depois de emergirmos das águas do inconsciente. Devemos estar atentos a um excesso de firmeza nas palavras faladas ou escritas, pois podem carregar uma boa dose de agressividade. O período é excelente para escrever e estudar, mas convém observar cuidadosamente os acordos e negociações, verificando se não existe uma pontinha de desonestidade em jogo.

Tudo indica que será uma semana intensa, com um número elevado de Titãs envolvidos com os planetas pessoais; impossível não sentir esta força. No entanto, creio que, pelo menos, uma leve brisa possa começar a soprar sobre as nossas vidas, com algum movimento, ainda que tímido, nos nossos planos e projetos.

A entrada de Saturno e Neptuno em Carneiro marca o encerramento de um grande ciclo para toda a humanidade. Contudo, no dia 1 de setembro, Saturno regressa a Peixes, trazendo de volta os temas que não foram resolvidos e que começaram a gerar problemas desde março de 2023, para que sejam finalmente concluídos. Mesmo com alguns meses de Saturno em Carneiro, nada de definitivo aconteceu; apenas se revelou, ainda que subtilmente, o que irá determinar um novo começo para cada um de nós.

Explicando:

Peixes é o último signo do zodíaco e Carneiro é o primeiro. O ciclo de Saturno dura aproximadamente 29 anos, e todos nós, sem exceção, estamos a fechar esse longo ciclo. Assim que Saturno entrou em Carneiro, começou a mostrar-nos que há algo no horizonte, prestes a acontecer. Mas como a finalização do ciclo está ligada à dissolução do nosso ego, a tendência é sentirmo-nos confusos. Até 13 de fevereiro, Saturno permanecerá em Peixes, encerrando o ciclo antigo e terminando o seu trabalho de desmantelar egos para que algo novo possa nascer. Estamos todos a gestar algo, mas ainda não temos clareza sobre o que é exatamente esse “algo”, porque também um novo ego será construído a partir de fevereiro. É por isso que parece que tudo está parado, nada avança porque estamos a concluir um processo que só terminará, de facto, em 14 de fevereiro, quando Saturno entrar, gloriosamente, no primeiro signo do zodíaco, iniciando finalmente um novo ciclo de 29 anos. Algo novo está a ser gerado e nascerá, para todos, a 14 de fevereiro.

Se é de Peixes, Virgem, Gémeos ou Sagitário, seja de Sol, Lua ou Ascendente, está a sentir este ciclo com mais intensidade. Contudo, todos nós estamos inseridos nele e, de uma forma ou de outra, a concluir um ciclo e a vislumbrar outro que terá início no próximo ano. É uma oportunidade que o Universo nos oferece para parar e refletir sobre o que realmente queremos fazer com a nossa vida e sobre quem queremos tornar-nos.

Não tenha pressa: permita que a vida o conduza ao lugar onde deve estar, pois a resposta só surgirá quando Saturno regressar a Carneiro.