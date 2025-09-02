Os signos que irão ser mais testados são Peixes, Virgem e Sagitário.

O Eclipse ocorre num eixo de serviço e sacrifício (Virgem–Peixes). Marca um momento de clímax emocional e libertação, com forte tensão entre ordem e dissolução, controlo e entrega, trabalho e espiritualidade. A Lua eclipsada em Peixes tende a dissolver barreiras do ego, trazer à tona dores encobertas, vícios, ou revelar o que foi varrido para debaixo do tapete pessoal e coletivamente.

É um eclipse de fecho, expurgo, sensibilidade extrema, e para alguns, de exaustão emocional ou física. A clareza (Sol em Virgem) tenta iluminar uma zona enevoada (Lua em Peixes), mas o resultado pode ser uma revelação desconcertante, não uma resolução racional.

Desejo a todos um feliz eclipse,

Cristina Candeias