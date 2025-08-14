A depressão, essa dor invisível que paralisa, esvazia o sentido da vida e silencia o desejo, é, muitas vezes, compreendida apenas pelos seus sintomas clínicos ou pelas explicações de ordem neuroquímica. No entanto, quando a observamos sob a lente simbólica da astrologia, percebemos que a alma possui os seus próprios mapas de expressão e que, por detrás da escuridão que a depressão traz, existe também um profundo apelo da psique para transformação, silêncio e renascimento.

A dor como linguagem da alma

Na visão astrológica, compreendemos que todo o sofrimento emocional é um campo fértil para o autoconhecimento e que carrega em si as sementes da transformação. A depressão, muitas vezes, revela a quebra de um pacto interno, uma desconexão entre o que se vive e o que a alma deseja. É uma pausa dolorosa que a vida impõe para que se reveja o sentido, o lugar de pertença e a própria história pessoal.

Embora não possamos, nem devamos, reduzir a depressão a um mapa astral, é possível reconhecer, em determinados temas natais, predisposições simbólicas que apontam para vivências psíquicas mais densas, como melancolia, sentimento de inadequação, autocrítica exacerbada, falta de vitalidade e instabilidade emocional.

Indicações astrológicas que simbolizam tendência à depressão

Alguns posicionamentos e aspetos no mapa astral podem representar, simbolicamente, um terreno mais fértil para o desenvolvimento de estados depressivos, sobretudo quando existe repressão emocional, falta de expressão do self ou exigências internas e externas desproporcionadas. Seguem alguns exemplos das configurações mais associadas a este padrão:

Saturno proeminente ou desafiado

Saturno é o grande mestre dos limites, das estruturas internas, do tempo e da responsabilidade. Quando está muito enfatizado (por exemplo, conjunto ao Sol, à Lua ou ao Ascendente), especialmente em aspetos tensos, pode trazer uma carga existencial pesada, marcada por um sentimento de inadequação, cobrança extrema e medo de falhar.

Sol conjunto a Saturno pode indicar uma identidade marcada pela rigidez e pela sensação de não merecimento.

Lua em aspeto tenso com Saturno (quadratura ou oposição) pode representar uma infância emocionalmente austera, onde o choro foi reprimido e o afeto, condicionado.

Lua em signos de exílio ou queda, ou tensionada

A Lua, símbolo das emoções e da memória afetiva, quando mal aspectada, especialmente por Saturno, Plutão ou Neptuno, pode refletir feridas emocionais profundas, padrões inconscientes de negação do próprio sentir ou estados persistentes de tristeza.

Lua em Capricórnio ou Escorpião, se não for bem integrada, pode traduzir contenção emocional, medo da vulnerabilidade ou melancolia crónica.

Aspetos entre Lua e Saturno ou Plutão indicam traumas emocionais, perdas e a necessidade de regeneração profunda da vida afetiva.

Forte presença das casas VIII e XII

Estas duas casas falam do inconsciente, das dores ocultas e dos processos de morte e renascimento psíquico.

Uma 12.ª casa enfatizada pode indicar uma alma sensível e mística, mas propensa à dissolução de fronteiras e à fuga da realidade, o que pode levar à tristeza crónica ou ao sentimento de não pertença.

Já a 8.ª casa, ligada a Plutão e à transformação, pode indicar dores intensas e lutos que marcam a vida como um rito de passagem constante.

Neptuno em aspeto tenso com o Sol ou a Lua

Neptuno, planeta da dissolução do ego e da sensibilidade extrema, quando desafia os luminares, pode simbolizar perda de vitalidade, dificuldade em estabelecer limites emocionais, ilusões ou uma sensação de desorientação profunda.

Sol em quadratura com Neptuno pode sugerir confusão quanto à identidade.

Lua em oposição a Neptuno pode apontar para extrema fragilidade emocional e um inconsciente inundado por dores ancestrais.

Quíron em posição desafiadora ou conjunto à Lua/Sol

Quíron simboliza a ferida original. Quando em destaque no mapa, especialmente em aspetos difíceis com os luminares, pode indicar um sentimento de rejeição, abandono ou dor psíquica que atravessa a vida como um convite à cura, mas que, não sendo acolhido, pode manifestar-se como depressão.

Depressão: um convite à escuta da alma

Na astrologia, a depressão não é uma sentença, mas um símbolo. Ela convida ao recolhimento, ao desapego e ao renascimento. Nos mapas em que os aspetos mencionados estão presentes, o trabalho terapêutico e simbólico pode ser profundamente transformador, pois não procura apenas “curar” a dor física ou mental, mas compreender o significado que ela carrega.

Como reagir? Em caso de ideação suicida ou se conhecer alguém em risco, procure um médico. Em caso de emergência, ligue para o 112. Outros contactos Centro SOS-Voz Amiga (diariamente das 16h00 às 24hoo) - 21 354 45 45 - 91 280 26 69 - 96 352 46 60 Linha Telefone Amigo (todos os dias das 17hoo à 01h00) 239 72 10 10 Linha Telefone Amizade (de segunda a quinta-feira das 16h00 à 01h00; sexta-feira e sábado das 19h00 às 21h00 horas) - 800 205 535

Como psicoterapeuta somática e astróloga com mais de 35 anos de experiência, percebo que, muitas vezes, a depressão surge quando nos afastamos da nossa natureza instintiva, perdemos o contacto com o corpo, com os ritmos lunares e com a força criadora. A reconexão connosco próprios, com os ciclos que fazem parte da vida e com um corpo que nos envia mensagens, pode ser um caminho poderoso para o resgate da alma.

Um novo olhar: menos julgamento, mais acolhimento

A astrologia não é diagnóstico, mas funciona como um espelho simbólico. Através dela, podemos revelar o que está oculto à consciência, dar nome ao que sentimos e, sobretudo, encontrar sentido onde antes existia apenas dor.

A depressão, embora sombria, é também um apelo da alma à autenticidade e à verdade. Escutá-la é, muitas vezes, o primeiro passo rumo à libertação.