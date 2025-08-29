Setembro começa logo no seu primeiro dia com um acontecimento de grande importância: Saturno, em movimento retrógrado, regressa a Peixes para encerrar um ciclo que teve início a 7 de março de 2025 e que terminará, de forma definitiva, a 13 de fevereiro de 2026. No dia 14, já estará novamente em Carneiro e, desta vez, para permanecer por pelo menos dois anos e meio.

Saturno é o ceifeiro, e o seu regresso a Peixes assinala a finalização de processos que começaram assim que entrou neste signo. Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio sentirão um certo alívio do peso que Saturno sempre traz. Já Peixes, Virgem, Gémeos e Sagitário voltam a sentir esse peso, mas agora para concluir, cada um, o seu próprio processo. Estes são os quatro signos mais impactados por Saturno, contudo, todos nós, sem exceção, estamos a experienciar a finalização desta passagem. Isto porque Peixes é o último signo do zodíaco.

Saturno demora aproximadamente 29 anos a completar o ciclo zodiacal, de Carneiro a Peixes, e, portanto, todos nós estamos a encerrar um grande ciclo de 29 anos. Observe o que aconteceu na sua vida há 29 anos e terá uma noção do que esta conclusão representa para si.

Além do regresso de Saturno a Peixes, setembro traz ainda dois acontecimentos importantes: no dia 27 teremos um eclipse lunar a 15 graus de Peixes e, pouco depois, um eclipse solar a 28 graus de Sagitário.

O primeiro é um eclipse de Lua Cheia, que acontece a 15 graus de Peixes, em conjunção com o Nodo Lunar Norte, em oposição a Mercúrio e em ótimo aspeto a Júpiter em Caranguejo. Marca um período de aproximadamente seis meses de mudanças significativas para todos nós. Essas mudanças trazem consigo oportunidades de crescimento e expansão nas áreas do mapa em que esta Lua Cheia incidir.

Veja se tem luminares, ascendente ou planetas próximos dos 15 graus de Virgem, Gémeos ou Sagitário: nesse caso, as mudanças podem trazer tensão. Se tiver esses pontos em Caranguejo, Escorpião, Touro e/ou Capricórnio, então as mudanças chegam de forma mais fluída e harmoniosa. Um eclipse lunar relaciona-se sempre com questões do passado que ainda não foram resolvidas e, com Saturno a regressar a Peixes, este eclipse pode trazer a finalização definitiva de um processo iniciado em março de 2023.

Já o eclipse do dia 21 será de Lua Nova em Virgem, em tensão com Saturno em Peixes, mas em ótimo aspeto com Úrano e Plutão. Assinala um período de seis meses em que o novo começa a ser desenhado nas nossas vidas. O eclipse lunar fecha um ciclo, mostrando a porta de saída de Saturno em Peixes e concluindo processos pendentes, enquanto o solar abre uma nova porta que se abrirá em definitivo nos meses que se seguem. Tal como no primeiro, veja no seu mapa em que área este segundo eclipse terá impacto.

No dia 2, Mercúrio deixa Leão e inicia a sua passagem por Virgem. A mente torna-se mais organizada e metódica na forma de comunicar. Estaremos mais objetivos, estratégicos e voltados para o conhecimento, seja através da leitura ou do estudo. É um excelente período para acordos e negociações. Ficamos mais minuciosos e detalhistas, por vezes até prolixos e com pensamentos repetitivos. No geral, é uma fase em que levamos o conhecimento muito a sério.

No dia 19, Vénus deixa Leão e entra em Virgem, tornando-nos mais críticos no que toca ao amor. Estaremos mais seletivos, escolhendo “a dedo” com quem nos vamos relacionar. Não será qualquer parceiro ou parceira que nos trará satisfação. É uma fase em que a razão se sobrepõe à emoção, muito diferente da vibração de Vénus em Leão.

No dia 22, Marte abandona Balança e entra em Escorpião, trazendo uma energia explosiva tanto no plano pessoal como no coletivo. Esta potência de Marte em Escorpião é intensificada por um aspeto tenso com Plutão em Aquário. A união, em aspeto desafiante, entre Marte e Plutão é uma das mais destrutivas possíveis num mapa. Sob Marte em Escorpião, devemos ter ainda mais cuidado. Guerras podem eclodir sob esta influência, e as já existentes podem agravar-se.

Na vida pessoal, é preciso estar atento à violência desta energia, que pode destruir sem piedade o que estiver no caminho. Convém evitar ambientes e pessoas nocivas, lugares perigosos e discussões que possam escalar para agressividade extrema. É um período que pede contenção: pensar antes de agir ou reagir é essencial. Respirar fundo e meditar pode ser a diferença entre paz e conflito.

Nesse mesmo dia 22, o Sol deixa Virgem e inicia a sua caminhada anual por Balança, recebendo excelentes aspetos de Úrano em Gémeos e de Plutão em Aquário, marcando o início de um novo ciclo. Balança é o signo dos acordos, da diplomacia e da preocupação com o outro. Parcerias e romances podem nascer neste período, mas é aconselhável esperar que a tensão entre Marte e Plutão passe. Caso contrário, a probabilidade de vínculos tóxicos aumenta bastante. Sob a influência de Balança, regido por Vénus, estaremos mais amorosos e gentis, colocando o amor acima de tudo.