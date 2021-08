O Anjo Reiyel rege desde o dia 13 a 17 de Agosto e a sua essência é Libertação que significa que se estivermos em sintonia fará desaparecer os nossos bloqueios para assim, elevarmos o nosso nível de consciência e experienciarmos o nosso Eu Eterno. Permite que a nossa vontade procure os altos cumes, libertando-nos do que nos divide: a raça, religiões, fronteiras e converte-nos em cidadãos livres do Universo sem fronteiras.

Na Invocação pedimos ao Anjo : Reiyel Óh Senhor! Que me elegeste, a mim, para ser o veículo do teu Verbo! Vela para a minha alma conservar a pureza necessária à manifestação do Teu Pensamento.

Na Exortação Reiyel diz-nos: Oxalá em ti estejam prontas a Força e a Suavidade que a operação requer. Que tu possa ser, Peregrino, o feliz agente dessa missão!

Os dons do Anjo Reiyel são: libertação dos inimigos, visíveis e invisíveis; libertação dos feiticeiros, encantos e sortilégios; e portanto, a inspiração para as orações, alocuções e discursos; zelo na propagação da verdade, oral ou escrita e a proteção contra o fanatismo e a hipocrisia.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

anjodaguarda@sapo.pt