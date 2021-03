No dia 28 de Março ocorre mais uma Lua cheia, depois da Lua Nova que ocorreu no dia 13 de Março, esta Lua cheia é das mais importantes de cada ano, devido ao Equinócio de Primavera, no Hemisfério Norte e ao Equinócio de Outono no Hemisfério Sul.

È também importante salientar o Novo ano astrológico, que regista sempre um periodo de reflexão sobre como decorreu o ano desde o dia 21 de Março de 2020, até ingressarmos no Novo ano no dia 21 de Março de 2021, que nada tem a ver com a sociedade de consumo, onde as regras impostas pela sociedade de consumo, impuseram as regras e motivação da falsa abundância, que nada tem a ver com a necessidade das experiencias da alma humana em serviço na Terra.

Onde se celebra a "vida " e os rituais de abundância onde consumir é mais importante do que ter consciência, conhecimento de que estamos aqui na Terra com um propósito Divino e que a matemática do Universo segue os seus ciclos de vida, indiferentes àqueles que não têm o conhecimento das forças vivas que funcionam como polos magnéticos e que os trãnsitos Astrológicos agem individualmente de acordo com o que já sabemos e compreendemos no Nosso processo pessoal.

Esta Lua Cheia como todas as outras Luas cheias que ocorrem no Mês de Março, só é diferente nas forças vivas que actuam e agem de acordo com o que temos que apreender, vivenciar a fim de nos prepararmos para a mudança, há muito anunciada pelo Plano Divino, compreendida na leitura das energias que baixam á Terra.

Leitura do Mapa desta Lua Cheia do dia 28 de Março:

O eixo dos relacionamentos Carneiro- Balança

No zodiaco natural, o eixo dos relacionamentos é o mais importante de cada ano, e em 2021, temos que analisar uma forte energia em Carneiro

O disco Solar em carneiro recebe por passagem a conjunção do Planeta Vénus e do asteroide Quiron, em oposição á Lua em Balança.

Começando pelas relações internacionais. (Balança);. Revela-se uma tensão muito forte nas estruturas e acordos entre Governos, parece que o ruido, as tensões socais são ampliadas, devido não só á conjunção entre o Sol em Carneiro a Venus e Quiron mas também devido á poderosa quadratura entre Venus em Gémeos a Mercúrio conjunto a Neptuno em Peixes.

Muito cuidado a nível pessoal, com problemas na comunicação,, em condução de veículos, e a todos os esquemas de manipulação na comunicação, porque nem tudo o que parece é. (Neptuno em Conjunção com Mercúrio e Venus em Gémeos, são fortes indicadores que iráo apanhar muitas pessoas desprevenidas,,mesmo aquelas que se julgam preparadas, podem já não saber em que acreditar.

Esses problemas de comunicação, de ilusões da realidade. (Neptuno conjunto a Mercúrio). têm um propósito divino, se tivermos em atenção que os Nós Lunares Cauda e Cabeça do Dragão estão por trãnsito no signo de Gémeos e Sagitário.

Gémeos na Cabeça do Dragão que está relacionado com a forma com que comunicamos, na própia dualidade humana

E Sagitário correspondente ao Passado, a fé que poderemos ter, em algo maior a fim de resolvermos o que viemos resolver, sem medo ou preconceito de estarmos no caminho do conflito ou mal entendido, assumindo o controle da Nossa mente e não dos Média.(Gémeos), ou de tudo que nada tem a ver com a Nossa Missão individual.

Satruno em Aquário, apela ao Nós com uma forte energia de altruísmo.

E Urano em Touro apela a tudo o que é diferente, original, criador de uma energia Livre, humanitária, altruista.

A Quadratura entre Urano em Touro e Satruno em Aquário, é a grande luta da humanidade para 2021, onde nos vamos preparando para a segunda quadratura exata, momento de forte tensão no dia 14 de Junho, a primeira quadratura grau por grau ocorreu no dia 17 de Fevereiro de 2021.

Portanto estas tensões emocionais.(Lua), têm com objetivo sairmos de fora do que é normal e suposto fazermos no social e criar uma Nova Vida alinhada com Jupiter que actua diretamente no passado Karmico de cada pessoa individualmente. Que corresponde ao Nó Lunar Sul em Sagitário.

Que corresponde á procura, pela paz, harmonia, serenidade interior e tomarmos iniciativas que contribuem para a quebra total destas estruturas sociais. Plutão em Capricórnio, para assumirmos o nosso poder pessoal

A passividade tem sempre as consequências, de nos deixarmos Governar por aqueles que venderam a ideia de poderem Governar á vontade e sem limites o destino dos Povos e das Nações.

Plutão ao aproximar-se do signo de Aquário, está ficando muito poderoso e revelador no modo de agir de todas as entidades Governamentais em todo o Mundo. Plutão em trãnsito por Capricónio, sintoniza-se com todos os organismos oficiais, onde nada pode ficar por resolver e revelar, até 2023.

E é assim que depois de 200 anos de um ciclo dos Planetas Sociais em signos de Terra, Jupiter e Satruno começam a movimentar energias de ar, energias aquarianas de comunicação, onde teremos e viveremos a grande verdade de sermos e pertencermos todos a uma energia Divida, apenas nos fazemos humanos para viver a experiência da fraternidade. Para nos ligarmos á rede Universal a que pertencemos.

Onde as crianças que nascem a partir de 2021, já vem com essas consciências, programadas no ADN, nas suas células de memória. Energia humanitária, altruista.

Esta Lua Cheia do dia 28 de Março nos dá a indicação de proximidade de Plutão a Aquário, onde em 2022, teremos e deveremos estar mais conscientes e verdadeiros em tudo o que queremos de novo para a vida.

Deveremos estar também conscientes da lei do retorno para aqueles que insistem em ignorar, pelas manipulações do poder as grandes leis Universais do amor, igualdade, fraternidade, onde pode e deverá haver prisões em massa, ou desencarnes em massa, por consequência das energias que muitas pessoas pela Ilusão e Ganância pelo poder, continuam a querer enganar, iludir aqueles que têm medo, ou que acreditam que podem enganar o Universo e os seus processos evolutivos.

Simplesmente não têm como o fazer, devido ao desalinhamento total, com as energias poderosas de Aquário.

Com Plutão avançando 3 graus este ano de 2021, a partir de Janeiro de 2022, já se vai notar uma grande diferença de perspectiva, depois da ultima conjunção entre Úrano e Saturno, no dia 24 de Dezembro, véspera do dia de Natal.

Será, digo eu, um grande presente de Natal, para bem da humanidade. Porque muito será revelado, onde muitos verão a luz ao fundo do túnel, onde a passagem será vedada a todos os que infringem as leis Universais. Tal como aqui na terra, assim também é também no céu, onde as coimas não têm o valor monetário, mas tem custos e consequências espirituais que assumem a forma do retorno divino, ampliado com o Trânsito de Jupiter fazendo a sua passagem pelo signo de Peixes em 2022

Atá lá em Abril, Maio teremos um ligeiro alivio das energias tensas, teremos a conjunção grau por grau no dia 14 de Junho de 2021, que pode significar energias muito fortes e conflituosas, confusas, como Viagens ao estrangeiro, algo relacionado com os negócios do Turismo, e todas as confusões, divisões, desgastes de energias sociais nos meios de comunicação, onde o que é certo e errado se fundem, integram e desintegram, com a natural separação de tudo o que é falso, para dar continuidade à procura incansável da humanidade, do bem, de resgatar a sua alma, a sua humanidade, aprisionada na bolsa dos valores e estruturas sociais, desvalorizados com o ingresso de Jupiter e Saturno em Aquário.

Até lá celebremos agora o equinócio de Primavera no dia 21 de março ,Hemisfério Norte

Mas também o equinócio de Outono no Hemisfério Sul

Tal como a mente humana é divida em hemisfério direito e esquerdo

Assim o Planeta que habitamos, é dividido em Hemisfério Norte e Sul

Unir e compreender as noticias que nos chegam do hemisfério Sul, corresponde à natureza da essência da energia de Aquário

Para unir este nosso Planeta, consiste em primeiro lugar nos conhecermos melhor nos nossos processos pessoais, para não cairmos em tentação de por falta de conhecimento nos deixarmos Governar, como tem acontecido ao longo da História da humanidade, onde os momentos são históricos, porque vivemos períodos onde vamos percorrer ,tal como o nosso belissimo Planeta Terra pelo caminho ainda não percorrido rumo a integração das energias de Aquário.

A era de Ouro ou era de Aquário

Que nos têm ensinado os Grandes e verdadeiros Mestres

Conhece a verdade porque a verdade vos libertará

Rui Santos

Astrólogo

